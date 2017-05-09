التخطيط: الحكومة تستهدف رفع الطاقة التخزينية لصوامع القمح

أعلنت وزارة التخطيط، أن الحكومة تستهدف رفع الطاقة التخزينية لصوامع القمح إلى 3.13 مليون طن في 2017-2018، بالمقارنة مع 1.528 مليون طن في 2015 – 2016، بنسبة ارتفاع أكثر من 104.8 %.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تتطلع لتعزيز طاقتها التخزينية لتكوين احتياطيات إستراتيجية من الحبوب، وتعمل على تطوير منظومة التخزين لديها من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى 9 ملايين طن سنويًا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مصر تشترى عادة 10 ملايين طن من القمح سنويًا من الأسواق العالمية، وتستخدم خليطاً من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.

وقالت وزارة التخطيط إن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من السكر إلى 1.011 مليون طن في 2017-2018، بالمقارنة مع 931 ألف طن في 2015-2016.

وتستهلك مصر 3 ملايين طن من السكر سنوياً، لكنها تنتج أكثر من مليوني طن من صنفي قصب السكر والبنجر معًا، وتعمل الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة من خلال مشتريات خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر كل سنة.