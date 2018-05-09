التخطيط: التنمية والاستخدام الأمثل للموارد أهم أهداف الصندوق السيادى

المال -خاصنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافا يشير إلى أهداف اصندوق السيادى المصرى والتى تتمثل فى المساهمة فى التنمية المستدامة، الاستخدام الأمثل للموارد العامة، رفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، تحفيز الاستثمار الخاص، التعاو

المال -خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” انفوجرافا يشير إلى أهداف اصندوق السيادى المصرى والتى تتمثل فى المساهمة فى التنمية المستدامة، الاستخدام الأمثل للموارد العامة، رفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، تحفيز الاستثمار الخاص، التعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.

كما أشار الانفوجراف إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادى والذى يضم أعضاء من ذوى الخبرة، وممثلين عن ثلاث من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهى التخطيط والمالية والاستثمار، ولمجلس الإدارة الحق فى تعيين المدير التنفيذى للصندوق والذى يمثله فى معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذى يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.