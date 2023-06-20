«التخطيط»: الانتهاء من 328 مشروعًا تنمويًا بأسوان في 7 قطاعات بتكلفة 2.3 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”، في محافظة أسوان، والذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي، والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

محافظة أسوان تنتهي من مشروعات فى 7 قطاعات

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 328 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة أسوان في 7 قطاعات تشمل (الكهرباء، التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت 2.3 مليار جنيه.

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لتحسين الري والحماية من أخطار السيول، وتنفيذ محطة السلسلة لتحسين الري لزمام 30 ألف فدان، إلى جانب تجديد المسطح الأخضر من الزراعات بجسم السد العالي، فضلا عن إنشاء 3 بحيرات صناعية و 3 حواجز ترابية لحماية وادي عبادي من أخطار السيول، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”، أوضح أنه تم الانتهاء من 34 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 379 فصل، وبالنسبة للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعان للصرف الصحي هما مشروع صرف صحي الاسكان المميز بحي العقاد، ومشروع صرف صحي المقابر الفاطمية ومنطقة الزيداب.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من تنفيذ خط سلوا/شرق إدفو (الجهد العالي) بطول 20كم، والانتهاء من 18 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، إلى جانب توريد وتركيب 526 عامود إنارة بمشتملاتها، وتوريد وتركيب 3 محولات، و30 ألف لمبة إنارة، وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء حوالي 400 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ، 19 مشروعا ضمن برنامج الأمن والاطفاء والمرور، 75 مشروع ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية منها إنشاء مبنى مجمع مصالح حكومية، إحلال وتجديد مبنى حي شرق بمركز أسوان، إلى جانب استكمال وتوسعة مبنى المركز التكنولوجي بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر العمل المناخي تم الانتهاء من 97 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وتنفيذ وتطوير 7 حدائق، وتوريد 340 معدة نظافة.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” في محافظة أسوان، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ وحدة إجتماعية، 7 عمارات سكنية، 4 مجمعات خدمات زراعية، 8 وحدات إسعاف، 511 فصل دراسي، 58 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، 9 محطات مياه شرب، 5 محطات معالجة، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 21 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 18 قرى.