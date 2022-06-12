التخطيط: الاقتصاد المحلي حقق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات خصوصا أزمة وباء كورونا والحرب الروسية.

جاء ذلك في رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد والخاصة بمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022 /2023.



ولفت إلى أن هناك انخفاضا في البطالة على مستوى الجمهورية عن العام الماضي، مؤكدا أنه رغم هذه الظروف والتحديات إلا أن الدولة نجحت في تخفيض عدد البطالة بتوفير فرص عمل.



ونوه إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالصعيد باعتباره توجها لدى الدولة، كاشفا أن هناك حوالي 13% من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد.



وتابع أن الحكومة وخلال الموازنة العامة للدولة الحالية وضعت كافة الآليات التي يمكن من خلالها تعامل مع أي أزمات طارئة خلال العام لمواجهة أي تداعيات تواجه الدولة.



وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجها نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم من مدارس في إطار اهتمام الدولة التعليم، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة نحو المزيد من الفصول التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية.

وشدد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي استمرار تنفيذ مشروع ” حياة كريمة ” ، مضيفا أن ” له تأثير إيجابي كبير على الوضع التنموي بالمحافظات وشرح التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و التي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم ” .



وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم و الصحة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.



وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود تحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مضيفا توجه لزيادة الاستثمارات والتنمية البشرية.



وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ” نشهد انخفاضا في معدلات البطالة من 7.4 إلى 7.2 مستطردا ” نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة ، وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تمكين المرأة المصرية وتحسين خصائص الأسرة المصرية.