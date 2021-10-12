استثمار

«التخطيط»: الاستجابة المصرية لجائحة كورونا كانت ملهمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي

خلال اجتماع مجلس إدارة مشروع "دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ومواجهة اّثاره الاجتماعية والاقتصادية"
محمود محسن 3:01 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 3:01 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع مجلس إدارة مشروع “دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ومواجهة اّثاره الاجتماعية والاقتصادية”، والذي تدعمه حكومة اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة.

وأكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المشروع للحكومة المصرية خصوصاً في تحديد اتجاهات وخطى الحكومة في المستقبل في مرحلة ما بعد التعافي من آثار الجائحة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهد فيما يخص دعم الاستجابة لفيروس كوفيد 19 ومواجهة آثاره، وكذلك أكد على حرص الحكومة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما عكسته التقارير الطوعية الوطنية التي قدمتها مصر خلال هذا العام.

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وأكد كمالي حرص مصر على صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة، موضحًا أن المشروع الذي يتم العمل عليه يساعد في هذا التوجه المهم للدولة.

أحمد كمالي: مصر إحدى الدول القليلة جدًا التي سجلت معدل نمو موجب

وتابع أن الاستجابة المصرية لجائحة كوفيد 19 كانت ملهمة، سواء من حيث ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي والذي كان إيجابيًا لتكن مصر إحدى الدول القليلة جدًا التي سجلت معدل نمو موجب، أو السياسات الاستباقية التي اتخذتها مصر للحد من التأثير السلبي للأزمة.

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واستعرض عددًا من السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية والتي تضمنت تنفيذ عدد من الأهداف الرئيسية لحماية الأفراد والاستثمارات للتخفيف من أثر الأزمة خاصة في القطاعات الأكثر تضررًا في الاقتصاد المصري، ذلك إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد والمجتمع المصري في مواجهة هذه الأزمة.

وأضاف كمالي أن هذا النوع من المشروعات سيدعم مصر في تحقيق أهدافها، إضافة إلى توقيت طرح المشروع المناسب، حيث تم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، مؤكدًا أهمية ذاك التقرير والذي يعطي صورة موضوعية ودقيقة لمسار التنمية في مصر.

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كما أكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لن تدخر جهداً في سبيل استكمال أنشطة ومكونات المشروع في الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرة الممثلة في مجلس إدارة المشروع. وقدم كمالي الشكر لسفير دولة اليابان وأثنى على حرص دولة اليابان على تعميق برامج التعاون مع مصر.

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بقلم محمود محسن

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