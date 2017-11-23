التخطيط: ارتفاع معدل الاستثمار إلى 13.3%

المال - خاص أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية ليبلغ معدل الاستثمار 13.3٪، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي السابق 2016/2017 بحوالي 53.3 مليار جنيه، لتبلغ 155 مليار جنيه، مقار

المال – خاص

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية ليبلغ معدل الاستثمار 13.3٪، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي السابق 2016/2017 بحوالي 53.3 مليار جنيه، لتبلغ 155 مليار جنيه، مقارنة بـ 101 مليار جنيه بمعدل نمو 52٪، مؤكدة أننا نشهد نتائج إيجابية ناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتجه كافة المؤشرات في الاتجاه الصعودي.

وأشارت السعيد، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138٪، خلال الربع الأول 2018/2017، لتصل إلى 71.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 30.2 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017، ولتشكل نسبة 48٪ من جملة الاستثمارات المنفذة، خلال ذات الفترة، كما سجلت جملة الاستثمارات الخاصة 78.1 مليار، مقارنة بـ 67.81 مليار عن العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

وأعلنت السعيد عن استحواذ المشروعات القومية على نسبة 25٪ من الاستثمارات المنفذة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1٪، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10%، ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7%.