التخصصات والشروط المطلوبة من حملات المؤهلات العليا للالتحاق بكلية الشرطة (تفاصيل)

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على ليسانس الحقوق ومن المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه، في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023.

وكشف مساعد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن التخصصات المطلوبة من الإناث والذكور، وجاءت كالتالي:

-الطب البشري، طب أسنان، صيدلة (دكتوراه وماجستير) والعلوم الطبية المساعدة وعلاج طبيعي (بكالوريوس)، صيدلة إكلينيكية وطب بيطري وتمريض (حديثي التخرج).

-الهندسة بكالوريوس نظام 5 سنوات، نظم المعلومات والحاسبات نظام 4 سنوات، والكليات الأخرى: فنون تطبيقية، اقتصاد وعلوم سياسية، سياحة وفنادق وعلوم، تربية رياضية، تربية نوعية، تربية موسيقية، زراعة، إعلام، آداب، خدمة اجتماعية، تجارة، ألسن.

واشترطت وزارة الداخلية في المتقدمين الآتي:

-أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي هذا العام الدراسي 2022، أو العام السابق 2021.

-ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 28 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها، 30 عامًا للحاصلين على الماجيستير، و35 عامًا للدكتوراه.

-أن يكون التقدير العام مقبول للمتقدمين من كلية الحقوق وتربية رياضية، وجيد لباقي التخصصات.