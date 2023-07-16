التخصصات المطلوبة للالتحاق في أكاديمية الشرطة.. وأبرز المزايا الممنوحة للمقبولين (صور)

كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، عن التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على كليات الحقوق “ذكور وإناث”، وشهادة البكالوريس في التربية الرياضية إناث بتقدير مقبول فأعلى لهذا العام 2023، أو العام السابق 2022 على أن تكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن المؤهلات الجامعية المطلوبة وتمثل احتياجات لقطاعات الوزارة بتقدير جيد على الأقل، عدا تخصص الطب البشري وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أن التخصصات الجامعية المطلوبة، هي:”الطب البشرى ذكور وإناث، ودكتوراه وماجستير ذكور والعلاج الطبيعى دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث”.

ومطلوب صيدلة بكالوريوس ذكور واناث وطب اسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور واناث، وصيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير، بكالوريوس ذكور وإناث.

وطب بيطرى بكالوريوس ذكور وتمريض بكالوريوس ذكور وإناث.

وهندسة نظام 5 سنوات، وفنون تطبيقية ذكور وتجارة محاسبة وسياحة وفنادق، وعلوم وتربية رياضية وموسيقية، وزراعة واقتصاد وعلوم سياسية، وخدمة اجتماعية وألسن وآداب.

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، من أبرزها:

يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته.

رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية.

رعاية اجتماعية “المصايف- الحج- العمرة –الرحلات”.

رعاية ثقافية” السماح بالدراسات العليا والبعثات”.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها:

طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة.

يأتي ذلك تيسيًرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين “صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى”، وتوفير منافذ لبيع “الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري”، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.