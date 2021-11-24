«التخارج الجزئي» و«الاحتفاظ» أبرز خيارات تحالف «أكت – حسن علام – كونكريت» بصفقة «سوديك – الدار»

تنشر «المال» آخر تطورات موقف تحالف «أكت فاينانشال للاستشارات» و«كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» من عرض الشراء المقدم من شركة الدار العقارية الإماراتية، للاستحواذ على سوديك، إذ كشفت مصادر مطلعة، أن التحالف -أكبر مساهم فى سوديك- يدرس حاليًا 3 خيارات للاستقرار على أحدها، منها البيع الجزئى، أو الاحتفاظ، أو التخارج الكلى.

ويأتى ذلك فى ظل بدء سريان تنفيذ عرض الشراء المقدم من «الدار – جاما» الإماراتية بداية من جلسة اليوم – الأربعاء.

وتم تقديم عرض شراء فى منتصف سبتمبر الماضى من قبل تحالف مكون من شركتى الدار فنتشرز إنترناشونال هولدنجيز، وجاما فورج، يستهدف شراء 320.5 مليون سهم، تمثل %90 من أسهم سوديك كحد أقصى، أو %51 كحد أدنى بسعر نقدى 20 جنيهًا للسهم.

وتمتلك «أكت فاينانشال» وتحالفها الذى يضم شركتى «كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» نحو %17.16 من أسهم «سوديك».

وأضافت المصادر أن التحالف الثلاثى سيجتمع يوم الأحد المقبل للاستقرار على خيار نهائى، لاتباعه بشأن عرض الشراء، مشيرة إلى أنه سيترقب موقف باقى مساهمى الشركة خلال أيام العمل الثلاثة (الأربعاء – الخميس – الأحد) بجانب نسبة الاستجابة الخاصة بالعرض.

وأوضحت أن نسبة استجابة باقى المساهمين للعرض ستكون أحد العوامل الرئيسية فى القرار الاستثمارى للتحالف.

يذكر أن التحالف قد خاطب كلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة سوديك للإفصاح عن تقرير المستشار المالى المستقل بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة قبل المضى قدمًا فى عرض الاستحواذ المقدم من قبل الدار الإماراتية.

فيما أفصحت سوديك فى شهر أبريل الماضى عن تعيين مستشار مالى محلى وآخر دولى، إضافة إلى آخر مستقل، إلا أنها لم تعلن عن نتائج تلك الدراسات أو تقارير هؤلاء المستشاريين.

ويتوزع هيكل ملكية «سوديك» وفقًا لآخر نموذج إفصاح صدر فى أكتوبر الماضى، بواقع %17.16 لشركة أكت ومجموعاتها المرتبطة، و%13.75 لـ«العليان السعودية»، و%9.85 لـ«وليد أبانمي» ومجموعته المرتبطة، و%8.9 لصالح RA SIX HOLDING LIMITED ، و7.15 % لـ«ريمكو إنفست»، و%4.9 لـ«إيكويتى القابضة»، والباقى أسهم حرة التداول.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه، موزع على 349 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.