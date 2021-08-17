التحويلات تستحوذ علي 43 % من عمليات محافظ المحمول خلال النصف الأول..و30 % للإيداع والسحب النقدي

كشف تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات عن أكثر 3 خدمات استخداماً من قبل المشتركين وفقاً لعدد المعاملات كالآتي:

• التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 43% من إجمالي عدد العمليات.

• الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 30% من إجمالي عدد العمليات.

• شحن رصيد (المحمول/الإنترنت): أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الانترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 20% من إجمالي عدد العمليات.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 47% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عام.

فى سياق متصل ، اتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري:

1. إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمولاعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة صرف المعاشات للمستحقين على محافظ الهاتف المحمول بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وتقدر الشريحة المستهدفة للمستفيدين بالمرحلة الأولى 2,2 مليون مستحق.

2. إطلاق خدمة التحويل من الحسابات البنكية إلى حسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب الى الفرعاعتمد الجهاز خدمة التحويل من الحسابات البنكية لحسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب الى الفرع.

3. إطلاق خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمولاعتمد الجهاز خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، سواء في منافذ بيع التجار (كالمحلات والسوبر ماركت وغيرها) مباشرة، أو عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وتعمل الخدمة طوال 24 ساعة وبدون أي تكاليف اضافيه.