التحويلات بين المدارس 2023.. رابط وموعد وشروط التحويل

جاء إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، برئاسة أيمن موسى، بإعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة غدا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، بعد زيادة حركة البحث بين أولياء الأمور، عن رابط موقع التحويلات بين المدارس فى القاهرة

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن التحويلات بين مدارس القاهرة 2023 ورابط الموقع وشروط التحويل..

التحويلات بين مدارس القاهرة 2023.. موعد البدء والانتهاء

يبدأ إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس الحكومية مرة أخرى ولمدة أسبوع من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023، تيسيرًا على أولياء الأمور، عبر الرابط المخصص للتحويل بين المدارس فى القاهرة (من هنا).

التحويلات بين مدارس القاهرة 2023.. استمارة الخدمات الإلكترونية

وتتاح الخدمة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

ووجهت المديرية بالتنبيه على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس الحكومية تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، ونوهت إلى أن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

شروط التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأول من شهر يوليو الماضي، ميعاد تحويلات المدارس 2023/2024، والذي يتم مباشرة بشكل إلكتروني، عن طريق الموقع الرسمي لكل مديرية تعليمية، على أن يبدأ الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2023/2024، ابتداءً من يوم 15 أغسطس المقبل، ليستعلم ولي الأمر عن النتيجة سواء بالموافقة أو الرفض على طلب التحويل بين المدارس، والذي يكون بعدة شروط وضوابط، وهي كالتالي:

يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.



في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.



التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.



المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.



استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.



إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة



يرغب أولياء الأمور، في معرفة رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة، باعتبارها الطريقة الأساسية التي تم اعتمادها بشأن تحويلات المدارس 2023/2024، لذا على الراغبين في التقديم على التحويل بين المدارس بالقاهرة، الدخول على الرابط التالي، مع إتباع مجموعة الخطوات الموضحة فيما يلي:

الدخول على رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة من هنا.



الضغط على أيقونة التحويلات المدرسية.



اختيار استمارة طلب التحويل.



قراءة التعليمات جيدًا، ثم الضغط على استمرار وإدخال كافة البيانات المطلوبة.



طباعة استمارة التحويل.