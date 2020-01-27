التحول الرقمى يفتح شهية شركات التكنولوجيا

تراهن شركات الاتصالات والتكنولوجيا خلال العام الحالى على مشروعات التحول الرقمى فى خلق فرص استثمارية جديدة تستهدف من خلالها زيادة عائداتها وجلب أحدث الحلول التكنولوجية المعتمدة على الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء إلى السوق المحلية.

ورأى رؤساء الشركات أن عام 2020 سيشهد نموا متزايدا فى مجالات الحلول التكنولوجية ومراكز الاتصال والتطبيقات الداعمة لتوجهات الحكومة فى هذا الصدد.

◗ الرفاعى: «IX-DEV» تعاقدت على توريد برمجيات لشركة تابعة لقطاع الأعمال

وكشف أيمن الرفاعى، مدير شركة «IX-DEV» البريطانية لتطبيقات الحوسبة بمصر، أن شركته تعاقدت منذ عام تقرالتحول الرقمى يفتح شهية شركات التكنولوجيايبا مع أحد الكيانات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مجال خدمات الصيانة والحراسة على توريد تطبيقات تكنولوجية فى قطاعات المخازن والحسابات والمبيعات والمشتريات.

وقال إن «IX DEV» تتفاوض حاليا على تكرار نفس المشروع مع الـ 12 شركة أخرى تابعة لقطاع الأعمال، مبينا أن التحول الرقمى يفتح فرصا استثمارية واعدة للشركات فى كل القطاعات الحكومية والخاصة سواء من خلال توريد برامج متخصصة أو نقاط بيع «POINT OF SALES».

وأضاف أن شركته حصلت على جائزتين من مؤسسة « فاينانسز أونلاين دوت كوم « المتخصصة فى تقييم البرمجيات خلال العام الماضى، كما صنفتها مؤسسة « CROZ DISK « ضمن اللاعبين الكبار فى تطبيقات حلول إدارة الأصول باستخدام الحوسبة السحابية عالميا تحت اسم « market leader».

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات تحتاج إلى استشارى لوضع معايير تنفيذ مشروعات ميكنة خدمات الحكومة على غرار تجربة مركز تحديث الصناعة فى تحديد قائمة من برامج إدارة الأصول تكنولوجيا «ERP» المسموح بتطبيقها داخل المصانع.

وأشار طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاتصالات «MCS» إلى أن شركته تلعب دورا كبيرا مع الحكومة فى مشروعات التحول الرقمى عبر حلول تأمين بيانات المؤسسات والهيئات بالتعاون مع شركاء عالميين.

وقال وليد عبد الحميد، نائب رئيس شركة «أوراكل» العالمية للحلول التطبيقات فى منطقة «CATLEEN» إن السوق المصرية تشهد فرصا استثمارية واعدة فى نشاط حلول إدارة الأصول «ERP» باستخدام التكنولوجيا بالتزامن مع طرح الحكومة مشروعات قومية عملاقة منها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الفرصة الأكبر أمام شركات القطاع تتمثل فى تحول الحكومة للرقمنة وميكنة جميع خدماتها بشرط ضرورة تحديد أدوار الشركات العالمية فى المشروعات القومية طبقا للمصلحة الوطنية للبلاد مع الالتزام بمواعيد التنفيذ.

ورأى محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة «فورى» لحلول المدفوعات الإلكترونية أن سوق خدمات المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية فى مصر تمتلك فرصا هائلة للنمو مدعومة بعوامل منها المبادرات الحكومية الداعمة لإستراتيجية الدولة نحو الشمول المالى.

وأشار إلى أن %75 من سكان مصر تبلغ أعمارهم 45 عاما إلى جانب أن أكثر من نصف السكان متصل بالإنترنت.

وقال رئيس إحدى شركات خدمات «الكول سنتر» إن شركات خدمات التعهيد تخطط لتأسيس مراكز كول سنتر مجهزة بموظفين على أعلى مستوى ونظام إلكترونى شامل للتواصل مع المواطنين فى خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية بما يضفى نوعا من الثقة بين مقدم الخدمة والعميل نفسه.

ولفت أيمن الجوهرى رئيس شركة «سيسكو» لحلول الاتصالات فى منطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا والمشرق العربى، إلى أن الشركة بدأت المشاركة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وبالأخص فى المدن الجديدة والتى تتطلب شبكة بنية تحتية متطورة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء من التوجهات العالمية التى تسعى الحكومة المصرية إلى مواكبتها فى المدن والمجتمعات الذكية المتصلة المعروفة باسم «SMART CONNECTIVE COMMUNITIES» من خلال استخدام التقنيات الحديثة ومنها تطبيقات الحوسبة السحابية.

وأضاف أن إستراتيجية «سيسكو» العالمية تتطابق مع خطة وحدتها المحلية وتقوم على 4 محاور منها بناء وتأهيل الكوادر البشرية وحلول حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية، والتحول إلى البنى التحتية الذكية.

ونوه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية « إى فاينانس «، عن سعى الشركة للتعاون مع وزارة التخطيط فى ميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع شركة «إيجى سيرف» تماشيا مع رؤية مصر 2030 والتكامل مع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وكشف عن استهداف «إى فاينانس» زيادة عدد عمليات الدفع الإلكترونى من خلال شركتها التابع ومجمع الفواتير «خالص» لنحو 2.7 مليار عملية خلال 2024، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 600 مليون جنيه فى تطوير بنيتها التحتية منذ تأسيسها.

وتابع: «تعمل «إى فاينانس» على 6 محاور هى الدفع والتحصيل الإلكترونى وخدمات التجزئة «خالص»، ومراكز الاتصالات، مركز البطاقات والحلول الذكية الرقمية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدفع الفنى الميداني».

وأوضح أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» تعتبر من أكبر الداعمين لتوجهات الحكومة المصرية فى عملية التحول الرقمى لكل المعاملات المالية، ويعود التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى لميكنة المدفوعات منذ عام 2007-2008.

كما تعمل الشركة أيضا مع «المالية» فى مشروع الشبكة المالية الحكومية، والتى تتضمن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وحساب الخزانة الموحد بجانب مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى، كما تعمل الشركة فى شبكة الحماية الاجتماعية مع وزارة التضامن الاجتماعى والبنك الدولى عبر تشغيل منظومة «تكافل وكرامة». وكانت وزارة الاتصالات قد تسلمت منذ أيام من وزارة التخطيط نحو 20 مشروعا فى مجال التحول الرقمى لإدارتها منها ميكنة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتعميم مشروع التأمين الصحى الشامل على مستوى محافظات الجمهورية