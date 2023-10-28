التحوط من انخفاض العملة يدفع البورصة لمواصلة الصعود

تستهدف البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة استمرار الاتجاه الصاعد واختبار مستوى مقاومة 24 ألف نقطة بدعم تحوط المستثمرين من الانخفاض المحتمل في العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودًا جماعيًا؛ إذ ارتفع” EGX30 “بنحو 7.61% إلى 23262 نقطة، و” EGX70″ بـ 10.72% ليسجل 4339، و” EGX100″ بـ 10.64% مسجلا 6578.

وواصلت القيمة السوقية للبورصة المصرية صعودها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7.88% لتصل إلى 1.589 مليار جنيه مقارنة مع 1.473 مليار.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافي 283.2 و 121.2 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي شراء بـ 405.4 مليون.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي شهد ارتفاعًا على مدار جلسات الأسبوع الماضي، عدا يوم الإثنين الذي سجل فيه تراجعًا قويًا وسريعًا، تحول في النهاية إلى الصعود مرة أخرى.

وتابع “جمال الدين” إن قطاعات البتروكيماويات والأسمدة شهدت انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة عمليات جني الأرباح على أسهمها، بالإضافة إلى نظيرتها الأخرى التي كانت في اتجاه صاعد ومنها «حديد عز».

وأوضح أن القوى الشرائية بدأت في الظهور على الأسهم التي كانت في طور الانخفاض ولم تواكب صعود البورصة ومنها «بالم هيلز للتعمير» و« مدينة مصر للإسكان والتعمير» و«فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير».

وأشار “جمال الدين” إلى أن ” EGX30 ” يستهدف على المدى المتوسط اختبار المقاومتين 24 ألفا و 25 ألف نقطة.

وأكد أنه في حالة التراجع سيتجه نحو مستوى الدعم الأول عند 22765 نقطة ثم 21600.

من جهته، قال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن صعود ” EGX30 “خلال الأسبوع الماضي كان بسبب اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية للشراء.

وأوضح أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والعقارات استحوذت على نسبة كبيرة من تنفيذات المؤسسات المالية والأفراد خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتابع إن المستثمرين يتجهون خلال الفترة الأخيرة للتحوط من الانخفاض المحتمل في العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية بزيادة الاستثمارات في البورصة والاتجاه للشراء مما يدعم المؤشرات لتحقيق مستويات قياسية لم تشهدها في تاريخها.

وعلى صعيد التوقعات، رجح “عيد” استمرار صعود “EGX30” خلال الأسبوع الجاري طالما يتداول أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 23100 نقطة.

ولفت إلى أنه في حالة ظهور عمليات تصحيح على الأسهم القيادية التي شهدت أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية؛ فإن المؤشر سيتجه لاختبار نقطة الدعم 22500 نقطة.

أما عن الأسهم الصغيرة والمتوسطة؛ رأى “عيد” أن “EGX70” حقق قمة تاريخية جديدة بدعم استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب للشراء.

ورجح اتجاه “السبعيني” خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتسجيل قمم تاريخية جديدة، مشيرًا إلى أنه في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح سيتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 4300 نقطة.