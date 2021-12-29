لايف

التحلي بأعلى درجات الحذر.. خطة الداخلية لتأمين احتفالات رأس العام (فيديو)

رفع درجات الاستعداد القصوى.
أماني عوض 8:06 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 8:06 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأربعاء- اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد، وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.

اقرأ أيضا  «التضامن» تنظم معرض «ديارنا» الأسبوع المقبل في المنيا

وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات.

ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

اقرأ أيضا  خشيت العودة لمنزلها خوفًا من العقاب.. ملابسات غياب طفلة بالبحر الأحمر

وأكد على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا إعتماد خطط مستدامه لإنتشار القوات.

وشدد على نشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال، واحتواء أية مواقف طارئة.

وخلال الاجتماع، تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي

ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

كما أكد الوزير على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ملابسات فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة في الجيزة

أماني عوض 7:56 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

درجات الحرارة غدا.. أمطار متفرقة وتقلبات جوية تصل للإسكندرية

عصام عميرة 5:08 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق الجائزة الوطنية للتطوع

محمود محسن 3:37 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة لرعاية 1000 أسرة فى سيوة

عصام عميرة 2:32 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

حالة الطقس خلال 4 أيام.. أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح

دعاء محمود 1:15 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 5444 رخصة سيارة ودراجة نارية

أماني عوض 1:00 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21