التحليل الفني يوصي المستثمرين باتخاذ إجراءات احترازية

جهاد سالم:نصح خبراء فنيون متعاملى البورصة بالحذر والترقب خلال المرحلة الحالية، تحسبا لأى تذبذبات قد تشهدها السوق، مع تخفيف المراكز على الأسهم وإغلاق مديونيات الشراء بالهامش، والاحتفاظ بجزء من السيولة.ويرى المحللون، رغم ذلك، أن الإجراءات حترازية، إلا أن السيناريو الأقرب يتمثل فى تعافى المؤشرات وا

جهاد سالم:

نصح خبراء فنيون متعاملى البورصة بالحذر والترقب خلال المرحلة الحالية، تحسبا لأى تذبذبات قد تشهدها السوق، مع تخفيف المراكز على الأسهم وإغلاق مديونيات الشراء بالهامش، والاحتفاظ بجزء من السيولة.

ويرى المحللون، رغم ذلك، أن الإجراءات حترازية، إلا أن السيناريو الأقرب يتمثل فى تعافى المؤشرات وارتداد الرئيسى «EGX30»، مستهدفًا مستوى 15150 نقطة، وكذلك ارتداد EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة فى اتجاه 880 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على تراجع جماعى، وهبطEGX30 بنسبة %0.62، مسجلا 14828 نقطة، وانخفض EGX70 بنسبة %0.60، ليغلق عند 843 نقطة، كما تراجع EGX100 الأوسع نطاقًا، %0.59، ليسجل 2013 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 803.46 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقى بنحو4.4 مليار ليسجل 848.1 مليار، مقابل 852.5 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واعتبر أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، التراجعات التى سجلتها السوق أمس بمثابة استكمال لعمليات البيع، مع استمرار مخاوف تراجع البورصة الأمريكية وانعكاساتها على المشهد.

ويرى أنه رغم تراجع EGX30، فإنه يحمل جزءًا إيجابيًّا من الناحية الفنية، متمثلاً فى إغلاق جزء من الفجوة السعرية أعلى مستوى 14717 نقطة، واستمرار الحفاظ عليها دون اختراقها، الأمر الذى من شأنه دعم المؤشر فى الارتداد على المدى القصير باتجاه 15075 نقطة، ثم 15150.

وتوقع جمال الدين تحسن آداء السوق الأمريكية خلال الأسبوع الجارى، ما ستكون له آثار إيجابية على السوق المحلية، ناصحا المتعاملين بإغلاق مراكز الشراء بالهامش، تحسبًا لأى تذبذبات والاحتفاظ بجزء من السيولة بالمحافظ.

فيما يرى محمد رضوان، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أنEGX30 يمر حاليًّا فى منطقة حرجة قرب مستوى 14700 نقطة، والتى تعد منطقة تفعيل إيقاف الخسائر، حال تم كسرها لأسفل كأحد السناريوهات المتوقعة.

وأشار إلى أن السناريو الأقرب حدوثًا بالسوق هو ارتداد المؤشر لأعلى، إلا أن الأمر يستوجب بعض الحذر والمراقبة الجيدين لتحركاته، لكون الصعود قد يعوقه مستويات 15150 إلى 15200 نقطة، وفى حال عدم تمكن اختراق تلك المنطقة يعطى إشارة بضعف السوق على الأجل القريب.

وشدد على ضرورة حرص المتعاملين وتفعيل نقاط وقف الخسائر واستغلال أى ارتفاعات فى تخفيف المراكز، خصوصًا المديونيات المستخدمة عن طريق الشراء الهامشى لتجنب أى صدمات، وذلك على صعيد المستثمر قصير الأجل، أما المستثمر متوسط الأجل فنصحه رضوان بالاحتفاظ بالأسهم لحسن التأكد من الاتجاه العام للسوق مع تخفيف المراكز جزئيا، وتوفير سيولة بصورة دائمة فى المحافظ الاستثمارية.

وأكد رضوان أن السوق ما زالت تحمل اتجاهًا صاعدًا على المديين المتوسط وطويل الأجل، إلا أن الأفضلية ستظل لأسهم مؤشر الصغيرة والمتوسطة، والذى يستهدف مستويات 950 960- نقطة، محددًا نقاط دعم المؤشر الحالية عند 820 – 825 نقطة، والمقاومة عند 880 نقطة.

وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس سيطرة بيعية على تعاملات العرب والأجانب بقيمة 20.87 مليون جنيه و4.10 مليون على الترتيب، فيما سجل المصريون صافى شراء بقيمة 24.98 مليون.

واتجه الأفراد المصريون والأجانب للشراء بقيمة 1.19 مليون و1.44مليون جنيه على التوالى، بينما حقق العرب صافى شراء بقيمة 4.15 مليون.

وسجلت المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 23.79 مليون جنيه، فيما حققت العربية والأجنبية صافى بيع، بقيمة 16.72 مليون جنيه و5.54 مليون على الترتيب.