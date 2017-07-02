التحكيم بالفيديو في المباريات بين مؤيد ومعارض

الفيفا يريد تقصير مدتها وكالات ساند السويسرى ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظام تقنية الفيديو الذي تم اختباره في كأس القارات بروسيا، والتى تختتم اليوم فى روسيا، لكنه أكد أنه ينبغي إدخال مزيد من التحسينات على هذه التقنية. وقال بوساكا: "من الواضح في هذه

الفيفا يريد تقصير مدتها





وكالات

ساند السويسرى ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نظام تقنية الفيديو الذي تم اختباره في كأس القارات بروسيا، والتى تختتم اليوم فى روسيا، لكنه أكد أنه ينبغي إدخال مزيد من التحسينات على هذه التقنية.

وقال بوساكا: “من الواضح في هذه اللحظة أن الأمر ليس كاملاً، ولكن بعد 12 مباراة لم يفلت أي خطأ كبير، وبالنسبة لي هذه هي الرسالة الأكثر أهمية”، وطبقت تكنولوجيا الفيديو للمرة الاولى في كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر الماضي، وايضا في مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في 28 مارس.

وخلال سبع وقائع في 12 مباراة بدور المجموعات بكأس القارات، تم الاحتكام إلى تقنية الفيديو من قبل الحكام لمراجعة قراراتهم، وتم تصحيح 6 من هذه الأحكام عن طريق تقنية الفيديو، ولكن الإيطالي بوساكا “48 عاماً”، أكد أن تقنية الفيديو ينبغي استخدامها لتصحيح الأخطاء الواضحة للوقائع التي تبقى في الأذهان، وليس الوقائع التي يتم نسيانها في اليوم التالي.

ويرى بوساكا أنه ينبغي تسريع وتيرة تقنية الفيديو، بعد تسبب قرار الاحتكام لهذه التكنولوجيا في تعطيل الوقت بشكل واضح خلال المباريات، وأشار: “لم نقل منذ البداية أننا هنا للتخلص من الأخطاء، ولكن فقط تقليصها، إذا استغرق الأمر وقتا طويلا فإنه لم يكن من البداية خطأ واضحاً”.

وتسبب الاحتكام إلى تقنية الفيديو في تأخير المباريات لنحو أربع دقائق في وقائع محددة، مثل واقعة الطرد المثير للجدل للكاميرون، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء، في وجه سيباستيان سياني بدلاً من إرنست مابوكا، وهي الواقعة التي استغرقت طويلاً، حيث أظهرت تقنية الفيديو أنه تم طرد اللاعب بشكل خاطئ.

وفي مباراة المكسيك ونيوزيلندا، عندما اندلعت مشادات بين العديد من اللاعبين، قال بوساكا إن طاقم التحكيم حاول ألا يزيد الأوضاع سوء، وفي موقف محير للحكام، تم إشهار ثلاث بطاقات صفراء، بدلاً من إشهار أي بطاقة حمراء، لأن تقنية الفيديو التي تم اللجوء إليها لم توضح ملابسات المشكلة.

ويرى بوساكا، أن التقنية الحديثة تحتاج إلى مزيد من الوقت لعلاج المشاكل التي عانت منها، لكن رغم ذلك سيتم الاستعانة بها في العديد من الدوريات وكذلك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد رئيس لجنة الحكام، أنه يريد تقصير مدة توقف اللعب والحد من الخلل جراء الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم، ويستخدم الفيفا تقنية الفيديو “فار”، لمساعدة الحكام للمرة الأولى في بطولة كروية بارزة على مستوى المنتخبات في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.

ويستعرض حكام مؤهلون الأهداف وقرارات ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء والقرارات الخاطئة خلال المباريات التي تمنح الحكم على ارض الملعب الفرصة لتصحيح قراراته، ولم يقرر الفيفا حتى الآن ما إذا كان سيعتمد هذه التقنية في كأس العالم المقررة عام 2018 في روسيا ايضا.

وأثارت تقنية الاستعانة بالفيديو لمساعدة الحكام الجدل في كأس القارات بسبب مدة توقف اللعب، ففي مباراة ألمانيا والكاميرون، قام الحكم الكولومبي فلمار رولدان، بداية برفع البطاقة الحمراء بوجه اللاعب الكاميروني سيباستيان سياني، الا أن الإعادة أظهرت أن الأخير لم تكن له علاقة بالعرقلة، فأعاد الحكم تصحيح قراره وطرد ارنست مابوكا.

واعترف رئيس لجنة الحكام في الفيفا، أن فترة التوقف كانت طويلة، لكنه أعرب عن سعادته لتصويب الخطأ، وقال بوساكا “اوافق على ان التوقف كان طويلا، لكن تم اتخاذ القرار الصحيح وطرد اللاعب الذي كان يستحق ذلك”، وتابع “ان التأخير لمدة دقيقة او اثنتين او ثلاث دقائق ليس مقبولا، يجب ان نحسن ذلك”، مضيفا: “من الواضح ان ليس كل شيء يعمل في الوقت الراهن، لكن في 12 مباراة لم يمر اي خطأ وهي الرسالة الاكثر اهمية”.

واشار بوساكا الى ان تقنية “فار” تتحسن وحققت نجاحا حتى الآن، لكن “يجب ان نبقي فترة التوقف قصيرة قدر الامكان”، وكان البلجيكي هوجن بروس المدير الفنى للكاميرون، انتقد تقنية الفيديو بعد خسارة فريقه امام المانيا 1-3، قائلا: “لم أفهمها وما زلت لا أفهمها، أعتقد ان ما حصل يعود الى الحكم، وهو الوحيد القادر على توضيح ما جرى”.

لكن رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو، اكد قبل اسبوع انه سعيد جدا بتقنية الاعادة بالفيديو، بقوله: “اشعر بسعادة كبيرة ازاء تقنية الاستعانة بالفيديو حتى الآن، لقد شهدنا كيف يمكن للإعادة بالفيديو ان تساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصائبة، هذا هو جوهر هذه التقنية”.

واضاف: “تساعدنا اختبارات الاعادة بالفيديو في كأس القارات على تحسين الاجراءات المتبعة، وصقل آليات التواصل، ما انتظرته الجماهير أصبح واقعا، هذه بطولة تاريخية وتقنية الاعادة بالفيديو تجسد مستقبل كرة القدم الحديثة”.