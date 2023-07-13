التحقيق مع مطورة تطبيق تشات جي بي تي بتهمة انتهاك قوانين حماية المستهلك

تحقق لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة مع شركة أوبن أى آي ( OpenAI) مطورة تطبيق تشات جي بي تي لفهم ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين حماية المستهلك .

تقول اللجنة إن التحقيق سيركز على ما إذا كانت شركة OpenAI قد انخرطت في ممارسات غير عادلة أو خادعة للخصوصية أو أمان البيانات أو شاركت في ممارسات غير عادلة أو خادعة تتعلق بمخاطر الإضرار بالمستهلكين، بما في ذلك الإضرار بالسمعة، في انتهاك لـ المادة 5 من قانون FTC”.

مع استمرار تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يحاول المشرعون فهم ما إذا كانت هناك حاجة إلى قوانين جديدة لحماية الملكية الفكرية وبيانات المستهلك في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي يتطلب مجموعات بيانات ضخمة للتعلم.

قوانين حماية المستهلك

أكدت لجنة التجارة الفدرالية ووكالات أخرى أن لديها بالفعل سلطة قانونية لمتابعة الضرر الناجم عن الذكاء الاصطناعي.

تطلب السلطات من OpenAI توضيح الأطراف الثالثة التي لديها إمكانية الوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، وشرح كيفية احتفاظهم بمعلومات المستهلك واستخدامها، وكيفية حصولهم على المعلومات لتدريب LLMs الخاصة بهم.

كما تريد معلومات عن كيفية تقييم OpenAI للمخاطر في LLM وكيف تراقب وتتعامل مع البيانات المضللة أو المهينة للأشخاص.