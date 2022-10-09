التحقيق مع «زوج عروس الإسماعيلية» في ضربها.. والمتهم يعترف

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب والسب والقذف وحبسها في محافظة الإسماعيلية، بعدما اتهمته الزوجة عقب تكرار الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«ضرب عروس الإسماعيلية».

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا من سيدة اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، لوجود خلافات زوجية بينهما.

وبالفحص اتضح أن الزوج سبق تداول مقطع فيديو له أثناء الاعتداء على زوجته، خلال حفل عرسهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استدعاء المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الواقعة السابقة المتعلقة باعتداء الزوج على عروسه يوم الزفاف في محافظة الإسماعيلية، كانت منذ 8 أشهر.