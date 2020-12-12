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التحقيق مع حاتم عبداللطيف وزير النقل في عهد «المعزول» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

بعد ضبطه من منزله بالقاهرة الجديدة.
أماني عوض 11:52 م, السبت, 12 ديسمبر 20 11:52 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية -اليوم السبت- القبض على الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل السابق في حكومة هشام قنديل أواخر عام 2012، فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وضبط حاتم عبداللطيف أثناء تواجده في منزله داخل أحد التجمعات السكنية الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة.

ووجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاتصال بهم ودعم أنشطة مشبوهة، ويخضع للتحقيق أمام الجهات المختصة فيما نسب إليه.

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يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، في حكومة هشام قنديل، منذ يومين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما ضبط سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، ورجل الأعمال صفوان ثابت في القضية رقم 865 لسنة 2020، بتهمة تمويل جماعة إرهابية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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