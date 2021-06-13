التحقيق مع أب وشقيقه في اتهامهما بالاعتداء على طفلين بالقاهرة

فتحت أجهزة الأمن تحقيقًا في واقعة تداول مقطع فيديو عن تضرر طفلين من اعتداء والدهما وعمهما عليهما بالضرب في محافظة القاهرة، وألقت القبض على العم وتبحث عن الأب لضبطه.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما، وإحداث إصابتهما بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبانتقال أجهزة الأمن إلى محل الواقعة والفحص تقابلت مع ربة منزل ونجليها مصابان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وقررت بتضررها من زوجها وشقيقه، بالاعتداء على نجليهما بالضرب بالأيدي بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها وأيد الطفلين ما جاء بأقوال والدتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيق زوجها، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المشكو في حقه الهارب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.