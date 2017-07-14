التحقيق في واقعة مقتل سائق ومحاولة آخر الانتحار بالإسكندرية

وكالات:تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة قتل سائق ومحاولة آخر الانتحار في مشاجرة بالإسكندرية.كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية قد تلقي بلاغا بقيام سائق بإطلاق الرصاص على زميله عقب نشوب مشاجرة بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بمنطقة أبوقير شرق المدينة بسبب خل

وكالات:



تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة قتل سائق ومحاولة آخر الانتحار في مشاجرة بالإسكندرية.





كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية قد تلقي بلاغا بقيام سائق بإطلاق الرصاص على زميله عقب نشوب مشاجرة بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بمنطقة أبوقير شرق المدينة بسبب خلافات مالية، وعقب سقوط الثاني قتيلا جراء إصابته، أطلق الأول الرصاص على نفسه محاولا الانتحار.