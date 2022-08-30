التحقيق في واقعة ضرب مشرفين الأطفال بدار رعاية بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اتهام القائمين على إحدى دور رعاية الأطفال في محافظة القاهرة ، بسوء معاملة الأطفال المودعين بها.

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقي بلاغًا من شخص ضد مديرة إحدى دور رعاية الأطفال، وآخر مشرف بذات الدار -يحمل جنسية إحدى الدول- لتعدي الأخير بالضرب على طفلين من المودعين بالدار.

وتوجهت مأمورية من الجهات المختصة للدار المشار إليها، وتبين حدوث واقعة الاعتداء بالضرب أخرى على طفلين آخرين من قِبل “اثنين من المشرفين بالدار من بينهما المشرف المذكور”.

وبسؤال مديرة الدار، أفادت بأن المشرف المشار إليه تقدم باستقالته عقب مجازاته، وتبين عدم وجود المشرفة الأخرى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.