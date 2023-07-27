التحقيق في مصرع شخص سقط من ارتفاع بمشروع الـ266 عمارة بحدائق أكتوبر

شهدت منطقة مشروع الـ266 عمارة في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة ، مصرع شخص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة، اليوم الخميس.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بسقوط شخص من علو بمشروع الـ266 عمارة بمنطقة حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر تحت تصرف النيابة العامة.

ويجرى رجال المباحث التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.