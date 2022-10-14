التحقيق في فيديو اعتداء ولي أمر على مدرسة بالبحيرة

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر بعض المواقع الإخبارية يتضمن تضرر مدرسة في إحدى المدارس بمحافظة البحيرة ، من تعدي إحدى السيدات “ولي أمر طالب بذات المدرسة عليها” أثناء تواجدها بالمدرسة.

وبالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة واقعة التعدى وسابقة وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، والصلح والتراضي بين الطرفين، وبث الشاكية عقب ذلك مقطع الفيديو المشار إليه لعدم استكمال المشكو في حقها إجراءات التصالح عرفيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.