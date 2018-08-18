التحقيق في ظهور أسماك نافقة في الجيزة

المال -خاصاستجابت أجهزة وزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق والتعاون مع محافظة الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات المائية ووزارتي الصحة والبيئة للتعامل الفوري مع ظهور بعض الأسماك النافقة بمصرف المحيط بنطاق محافظة الجيزة وقامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بإرسال 2 حفا

المال -خاص

استجابت أجهزة وزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق والتعاون مع محافظة الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات المائية ووزارتي الصحة والبيئة للتعامل الفوري مع ظهور بعض الأسماك النافقة بمصرف المحيط بنطاق محافظة الجيزة

وقامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بإرسال 2 حفارة ورفع ونظافة الحشائش والمخلفات والعوائق والأسماك النافقة والمتراكمة أمام صاوله ك ٣٧,٢٨٠ على مصرف المحيط

كما تم تشكيل لجنة عاجلة من وزارات الري والصحة والبيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الجيزة للوقوف على أسباب نفوق الأسماك

و قامت اللجنة بتفقد ومعاينة موقع الحادث وتبين أنه قد تم تطهير المصرف من الأسماك النافقة بمعرفة الإدارة العامة لصرف الجيزة.

وتم التخلص من نواتج التطهير ونقلها الي المقلب العمومي بشبرامنت.

وتم أخذ عينات مياه من مياه المصرف بمعرفة وزارة الصحة وكذا تم أخذ عينات من الأسماك النافقة من موقع الحادث ( أعلى وأسفل التيار) وجاري الوقوف على أسباب نفوق الأسماك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرارها