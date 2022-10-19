التحقيق في اعتداء صاحب صيدلية على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

حققت الأجهزة الأمنية، في مقطع فيديو عن واقعة اعتداء مالك صيدلية على نجلها، من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الدقهلية ، والتنمر عليه وتهديده.

كان مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية ، قد تلقى بلاغًا من سيدة ونجلها، قدمت فيه الأولى مقطع فيديو على هاتفها المحمول يتضمن تنمر واعتداء مالك ومدير الصيدلية محل عمل نجلها، على نجلها بالضرب دون حدوث إصابة وتهديده بالتعدي عليه.

وأضافت في البلاغ أمام الأجهزة الأمنية أن نجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم التقابل مع المشكو في حقه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.