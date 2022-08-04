التحقيق في إلقاء فتاة بنفسها أسفل عجلات المترو بمحطة حدائق الزيتون

توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية فتاة ألقت بنفسها أسفل عجلات المترو بمحطة حدائق الزيتون بخط المرج – حلوان، اليوم الخميس- لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

جاء ذلك عقب تلقي إخطارًا من الخدمات الأمنية في محطة مترو حدائق الزيتون، يفيد بسقوط سيدة أسفل عجلات المترو في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين انتحار سيدة أسفل عجلات المترو.

واتضح من التحريات أن الفتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، وألقت بنفسها أسفل عجلات القطار أثناء دخوله إلى محطة حدائق الزيتون، باتجاه المرج.

ويواصل رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات، التحريات للوصول إلى أسرتها، والتحقيق في ملابسات الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.