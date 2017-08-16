التحقيق فى استيراد ميناء الإسكندرية أجهزة X – Ray قديمة

السيد فؤاد: أكد عددا من المستخلصين الجمركيين، بميناء الإسكندرية، عدم تشغيل أجهزة الكشف عن الأشعة " x- ray " بميناء الإسكندرية، رغم استيرادها بملايين الدولارات مؤخرا. وقال أشرف عبدالعظيم، عضو نقابة المستخلصين الجمركيين، إن الأجهزة الرقابية بدأت التحقيق في أسباب عدم تشغيل تلك الأجهزة بميناء الإسكند



السيد فؤاد:



أكد عددا من المستخلصين الجمركيين، بميناء الإسكندرية، عدم تشغيل أجهزة الكشف عن الأشعة ” x- ray ” بميناء الإسكندرية، رغم استيرادها بملايين الدولارات مؤخرا.

وقال أشرف عبدالعظيم، عضو نقابة المستخلصين الجمركيين، إن الأجهزة الرقابية بدأت التحقيق في أسباب عدم تشغيل تلك الأجهزة بميناء الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى أنه لم يمر على استيرادها سوى 5 أشهر.

وحسب مصادر جمركية، بلغت تكلفة تلك الأجهزة 1.2 مليار جنيه، لكنها لن تستوعب الحاويات 40 قدم الجديدة، التى تتعامل بها الخطوط الملاحية حاليا، موضحا أن الأجهزة التى استوردتها مصلحة الجمارك، أجهزة موديلات قديمة، انتهى العمل بها على مستوى العالم.

وكشف مصدر بمصلحة الجمارك أن تحقيقات موسعة ستشمل قيادات بمصلحة الجمارك، حول عملية شراء تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات العالمية.

ولفت المصدر إلى أن أبرز تلك العيوب هو أن الإشعاع الذى تصدره تلك الأجهزة يضر سائقى الشاحنات، وهو أحد الأسباب الرئيسية لوقف عملها بموانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والعين السخنة، على جميع الحاويات الأقل حجماً من “الهاى كيو” الجديدة.