التحقيقات تكشف ملابسات فيديو فتح وغلق أشخاص لمزلقان السكة الحديد بقنا

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات واقعة فتح وغلق مجموعة من الأشخاص لأحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكة الحديد في محافظة قنا، وألقت القبض على اثنين منهم.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، أثناء مرور القطارات في غياب العامل المسئول.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط اثنين منهم طالبان -مقيمان بدائرة المركز.

وبمواجهتهما قررا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وعللا ذلك لمساعدة عامل المزلقان.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.