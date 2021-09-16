التحقيقات تكشف ملابسات فيديو عن حادث تصادم في حلوان

توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن حادث تصادم في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، صاحب محل ملابس، تضرر من قائد سيارة “لا يعلم بيانتها” للاصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى أثناء سيره أمام العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد السيارة ومالكها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة مالك السيارة المشار إليه “ربة منزل”، وباستدعاء الأخيرة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأضافت أنها وصلت المجنى عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة، إلا أنه انصرف من تلقاء نفسه.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.