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التحقيقات تكشف ملابسات حريق جراج حي العجوزة.. ومتهم: «انتقمت من موظف سحب مركبتي»

ذهب لاسترجاع "توك توك" خاص به فنشبت مشادة مع موظف فدبر مع آخرين للحادث.
أماني عوض 3:12 م, الأثنين, 3 مايو 21 3:12 م, الأثنين, 3 مايو 21

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توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى ملابسات واقعة إضرام النيران في أحد الجراجات التابعة لمحافظة الجيزة، وألقت القبض على المتهمين بعدما تبين أحد أحدهم خطط لإشعال الحريق انتقامًا من موظف بعد حدوث مشادة بينهما.

حريق جراج حي العجوزة

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا عن نشوب حريق داخل جراج تابع لحي العجوزة وجزء منه خاص بجهاز السيرفيس الخاص بمحافظة الجيزة للتحفظ على السيارات ومركبات “التوك توك” المخالفة.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون حدوث إصابات، بعد الانتقال للموقع.

وقال المُبلغ في التحقيقات إنه مسئول أمن بالجراج، وأثناء تواجده داخل الجراج محل البلاغ فوجئ بنشوب حريق محدود بمقدمة إحدى السيارات، مضيفًا أن سبب الحريق سقوط زجاجة تحوى مادة سريعة الاشتعال.

3 متهمين وراء الحادث

وبتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص يوجد لأحدهم معلومات جنائية -مقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

سحب توك توك ومشادة مع موظف دافع الانتقام

وقال أحدهم إنه ضبطت مركبة “توك توك” قيادته بدائرة القسم لمخالفته خط السير بالمناطق الحضرية وحجزت بالجراج محل البلاغ.

وأضاف أنه لدى توجهه ووالدته للجراج للاستعلام عن إجراءات إستلام مركبة “توك توك” فحدثت مشادة كلامية بينه وأحد الموظفين، الأمر الذى أثار استيائه.

وتابع: نظرًا لعدم التمكن من إنهاء إجراءات الحجز قرر الانتقام وإضرام النيران بالجراج، وفي سبيل ذلك استعان بصديقيه، وأيدا ذلك.

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وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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