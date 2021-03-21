التحقيقات تكشف ملابسات حجز شخص داخل غرفة بباب حديدي بالشرقية

سبق حجزه في عدد من المستشفيات النفسية دون جدوى.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لشخص محجوز داخل غرفة في باب حديدي منذ فترة زمنية طويلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحديد الشخص المشار إليه، واتضح أنه عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وأوضح الفحص أن من حجزه كلاً من شقيقه ونجل شقيقه -مقيمان بذات الناحية- داخل الغرفة المشار إليها، بمنزل العائلة عقب وفاة والديهما.

وبسؤالهما أرجعا سبب ذلك لكونه مريض نفسىي وسبق حجزه في عدد من المستشفيات النفسية دون جدوى، وأضافا برعايته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.