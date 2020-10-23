التحقيقات تكشف حقيقة فيديو دهس جرار زراعي لطفلة في المنيا

وبسؤاله أفاد بسقوط كريمته بجوار الجرار دون اصطدامها به، مؤكدًا أنه لم يصبها أي مكروه.

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن زعم شخص من خلاله بواقعة دهس جرار زراعي لطفلة في محافظة المنيا.

وبالفحص توصلت أجهزة الأمن إلى والد الطفلة مزارع -مقيم بدائرة المركز، وباستدعائه حضر وبصحبته نجلته الطفلة المذكورة، المبالغة من العمر 6 سنوات.

وبسؤاله أفاد بسقوط كريمته بجوار الجرار دون اصطدامها به، مؤكدًا أنه لم يصبها أي مكروه.

وأضاف أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر أو شكاوي، نظراً لوجود صلة قرابة بينه وسائق الجرار المشار إليه، وتم الصلح والتراضي بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا دهس أحد الأشخاص طفلة أثناء قيادته جرار زراعي، بإحدى قرى مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.