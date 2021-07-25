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التحقيقات تكشف حقيقة خطف الأطفال في الشيخ زايد

اتضح عدم صحة الواقعة.
أماني عوض 12:05 ص, الأثنين, 26 يوليو 21 12:05 ص, الأثنين, 26 يوليو 21

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن خطف الأطفال في مدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان: “خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد” يتضمن تمكن الأهالي من ضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة.

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الصدد، وتتمثل حقيقة الواقعة في توجه 4 أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد، وهم (مواطن وبصحبته كريمته 13 عامًا، اثنين آخرين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وقال الأول إنه تضرره من الرابع لتتبعه كريمته ومعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم، فاستغاثت بالأهالي، وتمكن الثالث من ضبطه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تحديد القائم بنشر الخبر المشار إليه على خلاف الحقيقة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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