التحقيقات تكشف حقيقة اتهام أب بالتحرش بابنته

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة واقعة تحرش أب بابنته، وانتقال والدتها لتحرير محضرًا ولم يتم ذلك، وتبين عدم صحة الواقعة.

كان فحص الأجهزة الأمنية بدأ من متابعة إجراء مقدم أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، اتصالًا هاتفيًا مع (محامية)، والتي تحدث في الواقعة.

وأشارت إلى تحرش أب بنجلته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة، لتحرير محضر بالواقعة، ولم يتم تحرير محضرًا بها.

وتبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة المذكورة، وبالتواصل مع المحامية المشار إليها أفادت بأن موكلتها “الوالدة” رفضت الإدلاء بأية بيانات.