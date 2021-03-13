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التحقيقات تكشف حقيقة اتهام أب بالتحرش بابنته

بعد إدعاء محامية.
أماني عوض 12:50 ص, الأحد, 14 مارس 21 12:50 ص, الأحد, 14 مارس 21

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توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة واقعة تحرش أب بابنته، وانتقال والدتها لتحرير محضرًا ولم يتم ذلك، وتبين عدم صحة الواقعة.

كان فحص الأجهزة الأمنية بدأ من متابعة إجراء مقدم أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، اتصالًا هاتفيًا مع (محامية)، والتي تحدث في الواقعة.

وأشارت إلى تحرش أب بنجلته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة، لتحرير محضر بالواقعة، ولم يتم تحرير محضرًا بها.

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وتبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة المذكورة، وبالتواصل مع المحامية المشار إليها أفادت بأن موكلتها “الوالدة” رفضت الإدلاء بأية بيانات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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