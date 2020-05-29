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التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على فتاة «تيك توك» منة عبدالعزيز

دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية وبرفقتها 5 أشخاص، واختلفوا ثم اعتدى عليها شخص وسرق منها آخر 125 جنيهًا.
أماني عوض 12:27 ص, السبت, 30 مايو 20 12:27 ص, السبت, 30 مايو 20

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كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة الاعتداء على فتاة “تيك توك” تدعى منة عبدالعزيز، بعد تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاهد ادعت فيه ضربها واغتصابها.

وتضمنت مشاهد الفيديو للفتاة -في العقد الثاني من العمر- إدعائها أن شخص تعدي عليها بالضرب وأحدث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات، وتصويرها عارية في أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة المشار إليها، اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة.

واتضح أن صحة الواقعة التي إدعتها ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبرفقتها 5 أشخاص وهم: “3 طلاب، فتاتان، جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها.

وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات، فتعدى أحد الطلاب على صاحبة الفيديو، وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، مبلغ 125 جنيهًا.

وأضافت التحقيقات أن آخر قام بمواقعتها جنسياً كرهاً عنها، وبضبطه اعترف بذلك.

وأشارت إلى أن إحدى الفتيات أقدما على تصويرها بمقطع فيديو، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها، على إثر الخلاف الذى حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.

كانت النيابة العامة أمرت بضبط الفتاة، وآخرين في الواقعة المذكورة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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