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التحقيقات تتوصل لحقيقة تعرض أهالي قرية بالدقهلية للسب والقذف من رجال شرطة

بعد استغاثة لأهالي قرية ميت طريف.
أماني عوض 8:58 م, الخميس, 14 مايو 20 8:58 م, الخميس, 14 مايو 20

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توصلت التحقيقات إلى حقيقة واقعة تعرض أهالي قرية ميت طريف بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، للسب والقذف من قبل بعض رجال الشرطة، وتبين عدم صحة تلك الإدعاءات.

بدأت التحقيقات بعدما تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، استغاثة لأهالي قرية “ميت طريف” بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية، عن الواقعة.

وزعم الأهالي خلال الاستغاثة تعرضهم للسب والقذف من قِبل بعض رجال الشرطة، لصالح أحد ضباط الشرطة بالمعاش وأشقائه بقرية “ديرب الخضر” بدائرة مركز بني عبيد.

وكشفت التحقيقات أن حقيقة الأمر ترجع لصدور قرار من قطاع كهرباء شمال الدلتا، بتمكين هندسة كهرباء بني عبيد من إجراء أعمال توصيل التيار الكهربائى لآلة الري، الخاص بأراضي بعض أهالي القرية “ديرب الخضر”.

وأضافت أن أهالي قرية “ميت طريف” اعترضوا لتخوفهم من انخفاض الجهد الموصل لقريتهم.

وأكدت أنه بتاريخ 12 الجاري، تم تأمين تنفيذ القرار دون حدوث ثمة تداعيات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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