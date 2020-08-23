التحفظ على 799 ألف مطبوع بدون تفويض بالقاهرة والقليوبية (صور)

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يقرب من 799 ألفًا و500 مطبوع وكتاب لطباعتهم بدون تفويض من أصحاب الملكية الأدبية، داخل مطبعتين ومخازن بالقاهرة والقليوبية، وتحفظت على الكميات.

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عقب تقنين الإجراءات قد استهدفت مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لقيام مالكها بطباعة مطبوعات تجارية خاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية بدون تفويضات بالطباعة من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وضبط بداخلها 642500 مطبوع دوائي وغذائى، بغرض الغش التجاري والإضرار بالمواطنين وذلك بقصد التربح.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من استهداف مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، لطبع مالكها كتب دراسية خارجية بدون تصريح.

وتخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وضبط 157000 نسخة كتب دينية، دراسية خارجية، جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.