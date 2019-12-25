التحفظ على 754 بطاقة تموينية في أسيوط

طالب محافظ أسيوط، بضرورة صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار الحملات التموينية والرقابية بمراكز وأحياء المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين، مشيراً إلى ضبط 754 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز من مركز الفتح بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات.

وطالب محافظ أسيوط، إلى ضرورة صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

ولفت إلى أن ذلك لضمان التاكيد على وصول الدعم لمستحقية.

التحفظ على البطاقات المضبوطة

وناشد المواطنين بضرورة الاحتفاظ بطاقاتهم التموينية للحصول علي الدعم المخصص لهم من قبل الدولة.

ودعا لعدم تسليم البطاقة وتركها لدى أصحاب المخابز أو البدالين أو جمعيتي حتي لا تتعرض للضياع أو التلف أو يتم ضبطها والتحفظ عليها.

من جانبه، قال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم ضبط أحد أصحاب المخابز بمدينة الفتح.

وأوضح أنه كان بحوزة صاحب المخبز 754 بطاقة تموينية وماكينتي صرف سلع تموينية.

وأشار إلى إنه تم ضبط ماكينة أخرى صرف نقاط خبز خاصة بأحد البدالين التموينين داخل المخبز.

وأرجع ذلك إلى غرض التلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية للبطاقات بدون وجه حق.

وتابع أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال البدال التمويني وصاحب المخبز وحامل البطاقات.

وأكد أنه تم إحالتهم للنيابة، مشيرا إلى التحفظ على البطاقات التموينية.

وأكد استمرار الحملات التموينية وتكثيف الرقابة على المخابز والمستودعات والمنشأت التموينية بنطاق المحافظة.