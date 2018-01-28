التحفظ على أموال وممتلكات محافظ المنوفية وزوجتيه ونجله

نجوى عبد العزيزوافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى.وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات



نجوى عبد العزيز

وافقت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، على الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، المتضمن التحفظ على أموال وكافة ممتلكات محافظ المنوفية السابق المتهم هشام عبد الباسط، وزوجتيه فاطمة محمد جمال وحسناء مهران سعد، ونجله القاصر مصطفى.

وجاءت الموافقة على ضوء التحقيقات التي تجري مع عبد الباسط في قضية اتهامه بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، فيما أكد الدفاع أن موكله ليس لديه زوجة ثانية، وطعن فيما تضمنه وما جاء فى محضر التحريات وما سطرته أوراق التحقيقات حول وجود زوجة أخرى للمحافظ تدعى حسناء مهران.

وأشار إلى أن حسناء هى خطيبة المتهم فقط، ولم يتزوجها بعد، وهى ليست على ذمته، مطالبا بعدم إدراجها ضمن قرار المنع من التصرف فى أموالها لانتفاء صفتها بالدعوى.

من جهة أخرى، نفت النيابة العامة ما جاء على لسان الدفاع، وقدمت للمحكمة ما يثبت وجود ورقة زواج عرفي بين المتهم هشام عبد الباسط وبين زوجته الثانية حسناء، مؤكدة أنه تم العثور على ورقة الزواج العرفي داخل مسكن المتهم أثناء تفتيشه، ومن ثم طالبت باستمرار إدراج الزوجة الثانية داخل أمر التحفظ على الأموال.

وأصدرت المحكمة قرارها السابق بالموافقة بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، على أن تواصل نيابة أمن الدولة التحقيق فى القضية المتهم فيها المحافظ، وهى طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته والتربح وتربيح الغير.