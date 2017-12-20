التحفظ على أموال المتسبب في أزمة البنسلين

نجوى عبد العزيزقررت نيابة الأموال العامة العليا، وضع مدحت شعراوى، الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال -إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أمواله، وتشكيل لجنة من العدل والصحة لفحص المستندات الخاصة بالقضية.ومن المنتظر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من الأط

نجوى عبد العزيز

قررت نيابة الأموال العامة العليا، وضع مدحت شعراوى، الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال -إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أمواله، وتشكيل لجنة من العدل والصحة لفحص المستندات الخاصة بالقضية.

ومن المنتظر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من الأطباء والمسئولين المختصين بوزارة الصحة، ورئيس شركة (أكديما) للأدوية المملوكة للدولة والتي تتولى عملية استيراد وتوفير البنسلين، للوقوف على وقائع وتفاصيل المخالفات المتعلقة بأزمة نقص البنسلين.

وشكلت النيابة، لجنة فنية متخصصة من الأطباء، لبيان الرأي الفني في شأن المسئولية حول أزمة نقص البنسلين، إلى جانب استدعاء عدد آخر من مسئولي وزارة الصحة المختصين للاستماع إلى شهادتهم في شأن وقائع أزمة نقص مستحضر البنسلين من سوق الأدوية، المتهم فيها الدكتور مدحت شعرواي.

وأسندت النيابة إلى “شعراوي” الاتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر “البنسلين” الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء.

وواجهت النيابة، المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر “البنسيلين” إلى شركته الخاصة، والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة، وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على “مدحت ش” تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر “البنسلين” إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلي من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق، فضلاً عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.

يشار إلى أن وزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد “مدحت. ش”، على ضوء ذات الاتهام، وجاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة “أكديما انترناشيونال” التابعة لشركة “أكديما” المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسلين، وكان المستحضر مسجل باسمها، غير أن “شعراوي” استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به، باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجاري والاستيرادي من شركة “أكديما انترناشيونال” لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير “البنسيلين” في السوق المحلية.

وأضافت الوزارة في بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصيني المسئول عن توريد شحنات “البنسلين”، بالتوقف عن التوريد وإلا سيقاضيه، مستهدفاً بذلك الضغط على شركة “أكديما” للحصول منها على تعويضات مالية، ما أدى إلى تعطيش السوق وقلة “البنسلين” في جميع المحافظات.