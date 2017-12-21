التحرير جوته يحتفل بختام مشاريع العام

سلوى عثماناختتم اليوم الخميس مشروع التحرير لاونج جوته أنشطته لعام 2017، وذلك باحتفالية أقامها على مدار ثلاثة أيام وهي 19 و20 و21 ديسمبر الحالي، قام خلالها المشروع بتكريم عدد من الشركاء والمدربين والمتدربين الذين شاركوا معنا خلال أنشطة العام الحالي.حضر اليوم في أخر أيام الاحتفالية كل من المستشار

سلوى عثمان

اختتم اليوم الخميس مشروع التحرير لاونج جوته أنشطته لعام 2017، وذلك باحتفالية أقامها على مدار ثلاثة أيام وهي 19 و20 و21 ديسمبر الحالي، قام خلالها المشروع بتكريم عدد من الشركاء والمدربين والمتدربين الذين شاركوا معنا خلال أنشطة العام الحالي.

حضر اليوم في أخر أيام الاحتفالية كل من المستشار الثقافي للسفارة الألمانية بالقاهرة، سيمون برمبس، ود. إلكه كاشل موني مدير عام معهد جوته القاهرة المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأنايس بويلك مسئولة برامج الحوار والتقدم في معهد جوتة.

بدأ الحفل بكلمة أستاذة منى شاهين التي رحبت بالحضور وتحدثت عن البرامج التي قدمها المشروع هذا العام وهم 10 مشروعات أقام خلالها 99 ورشة و72 فعالية.

وأشارت إلى أن كل تلك الأنشطة التي قدمها المشروع جاءت بدعم من المركز الثقافي الألماني جوته ومن خلفه وزارة الخارجية الألمانية، بالإضافة إلى الشركاء الذين تواجدوا معنا على مدار العام منهم الشركاء الحكوميين مثل وزارات الثقافة والتعليم والتعليم العالي والشباب، والمجلس الأعلى للثقافة وقصور الثقافة ومركز ثقافة الطفل، بالإضافة إلى عدد من الجامعات وهي القاهرة وعين وشمس والمنصورة وأسيوط وسوهاج وهليوبوليس والأهرام الكندية.

وأوضحت أن هناك عدد من الشركاء الغير حكوميين مثل مؤسسة إنجاز مصر ومؤسسة سالمة لتنمية النساء وإنفو تايمز ومؤسسة القلم وكتبنا وكيان ماريونت والنشاط الطلابي ريأكت ، ومؤسسة ندى لطرق مصرية آمنة، وأيضًا مؤسسات غير حكومية مثل GIZ وDAAD وDEDI

فيما تحدثت د. إلكه كاشل المدير الإقليمي لمعهد جوته عن مشروع التحرير لاونج قائلة “سعيدة بوجودي في هذه الاحتفالية وأوجه الشكر لجميع الشركاء الذين تواجدوا هذا العام ضمن أنشطة المشروع هذا العام، متمنية النجاح لهم في الأعوام القادمة””.

بعدها قدمت أنايس بويلك مسئولة برامج الحوار والتقدم التي قالت أن التحرير لاونج بدأ منذ بداية برامج التحول في مصر والأردن ولبنان والمغرب في مجال الثقافة، لذلك التحرير لاونج مكان مميز، مشيرة أن تقديمه هذا العام 10 برامج متنوعة وانتشاره في جميع أنحاء الجمهورية دليل على نجاحه.

سايمون برومبس أشار إلى أنه لم تحدثنا على المشروع التي تدعم المجتمع المدني فإننا يجب أن نذكر التحرير لاونج جوته، واليوم أنا أبارك لهم على نجاحهم طوال ال 6 سنوات السابقة وأتمنى لهم النجاح لمدة 6 سنوات أخرى، مؤكدَا أن أكبر دليل على نجاحه هو أنه منذ انطلاقه توقفت العديد من البرامج ولكن التحرير لاونج مازال محافظًا على مكانته متمنية له دوام التقدم والنجاح.

بعد ذلك قام عدد من المدربين والمتدربين والشركاء بإلقاء بعض الكلمات عبروا فيها عن شكرهم للتحرير لاونج وسعادتهم بتلك التجربة.

بعد ذلك توجه الحضور للعرض المسرحي التفاعلي “استدعاء حطام الجنة” الذي أنتجه مشروع التحرير لاونج جوته وهو فكرة فلسفية للدكتور عمرو علي وأداء وإخراج الفنانة نورا أمين.

يتناول العرض بعض التشوهات التي يعاني منها المجتمع في الفترة الحالية، باستخدام بعض الرموز الفلسفية التي تعكس ما يدور من سلبيات وأزمات داخل المجتمع، كما يقدم العرض بعض الحلول المناسبة لتلك التشوهات والأزمات، ويدعو المواطنين إلى العمل سويًا والاتحاد لبناء مجتمع أفضل .

