التحركات المتباينة تخيم على البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم

سيطرت التحركات المتباينة على مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023، تزامنًا مع سيطرة بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، غالبية مكاسبة الصباحية، ليسجل ارتفاعا بنحو 0.6%، عند مستوى 25051 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.65%، عند مستوى 4877 نقطة.

كما اتجه مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، للهبوط بنسبة 0.56%، مسجلا مستوى 7195 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع 41 سهما، وتراجع 106 أسهم، فيما استقر 55 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 7.86 مليون جنيه، و8.23 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 16.1 مليون جنيه.