التحركات العرضية تسيطر على أداء مؤشرات البورصة حتى نهاية الأسبوع

قال خبراء فنيون إن تحركات معظم أسهم الشركات بالبورصة المصرية جاءت متراجعة خلال جلسة اليوم، متوقعين عدم اختراق المؤشر الرئيسي لمستويات 12000 نقطة خلال الجلستين المقبلتين، والاتجاه لمستويات دعم للمؤشر الثلاثيني عند 11700 نقطة، والسبعيني عند 2250 نقطة.

وشهدت البورصة المصرية هبوطا عاما لمؤشراتها خلال جلسة اليوم وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.17% ليصل إلى 12002 نقطة، كما أُغلق نظيره الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 منخفضًا بنسبة 1.27% ليسجل 2286 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقًا EGX 100 هبوطًا بنحو 1.05% ليستقر عند 3342 نقطة.

وجاءت قيم التداولات للجلسة بنحو 985 مليون جنيه عبر 39 ألف عملية على أسهم 191 شركة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 772 مليار جنيه، كما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه، من بينها 34.9 مليون من قبل المؤسسات.

وقال محمد كمال، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن الهبوط الذي شهدته البورصة خلال جلسة أمس جاء بفعل ضغط القوة البيعية الذي اتجه بالمؤشرات للتصحيح بعد الارتفاع الأخير، موضحًا أن هذا الهبوط ليس بالقوي، حيث اقترب الإقفال على سعر الفتح رغم ارتفاع الأداء بعض الشيء خلال الجلسة، وهذا لا يتنافى مع توقعات بالارتفاع حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف كمال أن أداءات معظم تحركات الأسهم جاءت عرضية، بينما حقق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقطاع العقارات أداءً جيدًا بسعر 9.12 جنيه عند الإقفال، والبنك التجاري الدولي بقطاع البنوك محققا 52.86 جنيه، وإم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية الذي سجل أداءً متميزًا خلال الجلسة.

ورجح سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تحقيق مستويات الدعم للمؤشر الرئيسي EGX30 عند 11700 نقطة، و2250 نقطة للسبعيني، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع اجتياز مستويات 12000 نقطة بشكل حقيقي خلال الجلسات القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن جلسة أمس لم تحقق أداءً إيجابيًا، حيث أن مؤشري البورصة الثلاثيني والسبعيني اتجها نحو التصحيح بعد الارتفاع النسبي الذي تحقق في بداية الجلسة.

واضاف غريب أن الجلسة شهدت تحسنا في أداء لسهم “فوري للمدفوعات” وسط استكمال الأداء المرتفع لسهم “المجموعة المالية هيرميس”، محققًا أعلى سعر له منذ عامين وهو 15.45 جنيه، بجانب ارتفاع سعر “المصرية للاتصالات” والذي سجل 17.40 جنيه وهو أعلى سعر له منذ أكثر من 11 عاما.