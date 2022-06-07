التحركات الضعيفة وتدنى التداولات يسيطران على أداء البورصة

أكد محللون فنيون أن البورصة المصرية شهدت أمس، تحركات ضعيفة على صعيد المؤشرات وتدنى أحجام التداولات، نتيجة غياب المحفزات وتراجع مستوى القوى الشرائية للمستثمرين الأفراد، إلى جانب سيطرة التحركات العرضية.

واختلف المحللون حول حركة المؤشر الرئيسى «EGX30» خلال الفترة المقبلة إذ رجح البعض استكمال التحركات الهابطة بالقرب من منطقة الدعم 9800 نقطة، تمهيدا للتماسك بالقرب من المقاومة -10100 10400 نقطة، بينما يؤكد البعض الآخر قدرة السوق على التماسك وتخطى المستويات المذكورة على الأجل القصير.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين فى الأداء خلال جلسة تداولات، أمس، إذ انخفض «EGX30» بنسبة %0.01 ليصل إلى 9984 نقطة.

وارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.49 مسجلا 1762 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.4 ليسجل 2639 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم 478 مليون جنيه، وجرى التعامل على 189 سهما ارتفع منها 63 بينما انخفض 39 وظل 87 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 42.8 و38.7 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافى قدره 81.5 مليون.

وسيطر الاتجاه الشرائى على قطاعات السيارات والعقارات والسياحة والطاقة والتجارة، بينما سجلت قطاعات البنوك والصحة والاتصالات والأغذية والنقل والتعليم والمنسوجات اتجاهات بيعية.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية إن السوق واصلت الأداء المتباين أمس استكمالا للتحركات منذ بداية الشهر واستمرار ضعف أحجام التداول التى لم تتخط 600 مليون جنيه ليغلق «EGX30» عند 9984 نقطة.

وأكد أن ضعف أحجام التداول بالبورصة يرجع إلى حالة التشبع البيعى، بجانب حالة عدم اليقين التى تسيطر على المتعاملين نتيجة غياب المحفزات الحقيقية.

ورجح أن يستمر الأداء العرضى المائل للهبوط خلال جلسات الأسبوع للوصول إلى 9800 نقطة ثم معاودة الصعود للتجربة على 10400 نقطة.

وتوقع «عطا» أن يعيد «EGX70» التجربة على مستوى الدعم 1740 نقطة ثم اختبار منطقة المقاومة 1780 نقطة وقد يدعم ذلك الأداء الإيجابى لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية إن السوق شهدت تحركات متباينة خلال جلسة تداول أمس مما يعطى بوادر تحسن فى الآداء.

وتوقع أن تشهد السوق ارتفاعا لاستهداف مستويات 10100 نقطة خلال الأيام المقبلة ثم معاودة الانخفاض نحو منطقة الدعم الرئيسية للمؤشرعند 9800 نقطة، مرجحا أن يتم تشكيل قاع متوسط الأجل قرب هذه المستويات.

ونصح بالاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الحالية لحين وصول الأسعار إلى مستويات الدعم الرئيسية.

على صعيد «EGX70» قال «أبو اليزيد» إن المؤشر أغلق على ارتفاع جيد بعد الارتداد الذى شهده حول مستويات 1700 نقطة، مرجحا أن يواصل الارتفاع لاختبار مستوى المقاومة التالى 1900 نقطة، ونصح بالمتاجرة السريعة فى الأسهم المكونة للمؤشر.