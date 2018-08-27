التحرش وتنظيم السوشيال الميديا أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتناقش برامج التوك شو عددا من القضايا أبرزها قضية التحرش ومشروع قانون تنظيم السوشيال ميديا قانون التحرش موضوع " هنا العاصمة "على سى بى سىتستضيف الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج " هنا العاصمة " فى التاسعة مساءً ، على قناة سى بى سى، النائب أحمد سعيد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس

رحاب صبحى

تناقش برامج التوك شو عددا من القضايا أبرزها قضية التحرش ومشروع قانون تنظيم السوشيال ميديا



قانون التحرش موضوع ” هنا العاصمة “على سى بى سى

تستضيف الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج ” هنا العاصمة ” فى التاسعة مساءً ، على قناة سى بى سى، النائب أحمد سعيد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عصام شيحة المحامي بالنقض، الناشطة جانيت عبد العليم، ويدور الحوار عن هل قانون التحرش إلى يجعل الفتيات جناة؟.

مشروع قانون تنظيم السوشيال الميديا موضوع ” المواجهة” على اكسترا نيوز





تستضيف الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج ” المواجهة ” فى العاشرة مساء ًعلى قناة اكسترا نيوز، النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون تنظيم السوشيال الميديا، والمهندس عمرو فاروق خبير أمن المعلومات، ويدور الحوار عن مقترح إنشاء صفحات الفيس بوك بالرقم القومى ومعاقبة أصحاب صفحات التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية.

التفاصيل الكاملة لحادث ميت سلسيل فى” أخر النهار”

يناقش برنامج” أخر النهار ” على قناة النهار فى الثامنة مساءً ، التفاصيل الكاملة لحادث ميت سلسيل ومن قتل محمد وريان، وماذا يعني اعتراف الأب في مقطع فيديو بارتكاب الجريمة.

ويقدم البرنامج تحقيق خاص من قلب القرية ،وروايات الأهل والأقارب والجيران ولماذا يرفضون اتهامه بالقتل. البرنامج تقديم معتز الدمرداش

ملف “السياسية الخارجية المصرية في دول شرق آسيا” موضوع مصر النهاردة على الأولى

يقدم برنامج “مصر النهاردة ” على القناة الاولى فى العاشرة مساءً ، فقرة خاصة عن السياسية الخارجية المصرية في دول شرق اسيا ومتابعة لزيارة رئيس فيتنام لمصر .

وويتحدث فى الفقرة الاولى الدكتور احمد قنديل الخبير في الشئون الآسيوية بمركز الاهرام للدراسات دكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية وتقدم الفقرة ريهام الديب .



وفي الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف احمد سمير الدكتور حافظ ابوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان







