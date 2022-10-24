التحرش والإرهاب ومواجهة الشائعات.. وزارة الرياضة تستعرض خطة عملها أمام رياضة النواب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وحضور السادة الأعضاء، اجتماعا بحضور وزير الشباب اشرف صبحي وممثل الاغلبية المهندس أشرف رشاد ، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2022/ 2023.

،واستعرضت وزارة الشباب والرياضة، رؤيتها وخطتها ضمن استراتيجية مصر 2030 حيث تضمنت الرؤية محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة للعام المالي 2022/2023 وتضمن المحور الأول: برامج وأنشطة شبابية ورياضية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة ان خطتها التنفيذية للبرامج والأنشطة جاءت بما يتناسب مع القضايا المجتمعية في مجالي الشباب والرياضة ومن أهمها: (ذوي القدرات والهمم، زيادة الأعمال والتوظيف، تنمية المواهب والإبداع، العمل الجماعي والتطوعي، الصحة ومكافحة الإدمان، المشاركة السياسية، التحرش، الإرهاب، مواجهة الشائعات، حرب الجيل الرابع)، وإجمالي عدد البرامج والأنشطة الرئيسية الشبابية والرياضية 247 نشاطاً، و17345581 فرص المشاركة المستهدفة.

اما المحور الثاني تضمن بطولات رياضية دولية وعالمية وإقليمية منها خطة الرياضة المصرية 2022/2023 تتضمن (المنتخبات القومية، تنمية الكوادر الرياضية، برامج الموهبة الرياضية، دعم ومتابعة الهيئات الرياضية، الحافز الرياضي والتكريم).

ويتعلق المحور الثالث بتطوير منشآت شبابية ورياضية حيث تستهدف الوزارة في هذا المحور الخطة المستهدفة للمنشآت الشبابية ومن أهمها: (مراكز الشباب، منشآت المنتديات الشبابية، منشآت الكشافة، نزل الشباب، المدن الشبابية، المشروع القومي لتطوير المعسكرات، التعليم الشبابي والابتكار) والخطة المستهدفة للمنشآت الرياضية ومن أهمها: (تنمية قري الاستهداف الجغرافي، استكمال وإنشاء أندية للمعاقين، استكمال وإنشاء حمامات السباحة، استكمال وتطوير ستادات رياضية، استكمال أندية رياضية، استكمال وإنشاء صالات مغطاة، مراكز رياضية متخصصة، استكمال وإنشاء ملاعب العاب القوي، استكمال وتطوير وإنشاء مدارس الموهوبين رياضياً).

واكدت الوزارة ان المحور الرابع يتضمن الإدارة الاقتصادية بالمنشآت الشبابية والرياضية بدأ العمل بتنفيذ فكر الطرح الاستثماري في 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الطرح الاستثماري بالهيئات الشبابية الرياضية:

حوكمة المشروع: من خلال إصدار عقد موحد لكافة مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالتنسيق مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية.

أهداف المشروع: (تنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب والأندية، توفير فرص عمل للشباب داخل المشروعات الاستثمارية، تعزيز التطوير الانشائي من خارج موازنة الدولة).

كما يحصل المركز على 75% من قيمة حق الانتفاع للصرف منها على أنشطة المركز وصيانة منشآت المركز، ونسبة 25% لدعم مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

كما أضاف بأن إجمالي ما تم تحقيقه في مشروع الإدارة الاقتصادية بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2018/2022: (عدد المشروعات 849، عدد المنشآت الشبابية والرياضية 426، إجمالي القيمة الإنشائية 2.296.331.388، إجمالي حق الانتفاع 5.119.617.551، إجمالي العائد الاقتصادي 7.415.948.939)، مشيراً إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها بالمنشآت الرياضية 50 مشروع، والمشروعات المستهدف تنفيذها بالمنشآت الشبابية 100 مشروع.

وطالب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة خلال الاجتماع وزارة الشباب بضرورة مدها بنتائج تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص الزيارات الميدانية التي قامت بها لعدد من مراكز الشباب بالمحافظات .

كما شدد الدكتور محمود حسين ، علي مسئولي الوزارة ضرورة توضيح ما تم تنفيذه في الخطة الزمنية لتنفيذ مطالب النواب وأسباب تقديم بعض المطالب وتأخير البعض الآخر .