التحديات الاقتصادية والسياسية فى 2018 .. أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى حسين فهمى وظافر العابدين فى "مساء dmc“ تستضيف الفنانة أنوشكا، فى التاسعة مساءً، كلًا من الفنانين حسين فهمي وظافر العابدين في حلقة جديدة من برنامجها "صالون أنوشكا" المذاع على شاشة "dmc"، ومقرر أن يكون الحديث عن التعامل معهما وعن الجيلين المختلفين والتمثيل في كل جيل، كما يتحدثان عن ا

رحاب صبحى



حسين فهمى وظافر العابدين فى “مساء dmc“



تستضيف الفنانة أنوشكا، فى التاسعة مساءً، كلًا من الفنانين حسين فهمي وظافر العابدين في حلقة جديدة من برنامجها “صالون أنوشكا” المذاع على شاشة “dmc”، ومقرر أن يكون الحديث عن التعامل معهما وعن الجيلين المختلفين والتمثيل في كل جيل، كما يتحدثان عن الذكريات في بدايتهما الفنية بجانب الغناء.

وكيل الازهر الشريف فى “آخر النهار”



يستضيف فى الثامنة مساء اليوم الإعلامي معتز الدمرداش في “آخر النهار” الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، حيث يجيب عن بعض الأسئلة منها: ماذا يحدث لمسلمي ميانمار وحقيقة وضعهم الكارثي، وما دور الأزهر؟، ولماذا يرفض تكفير عناصر داعش الإرهابية؟ وكيف يتابع أحداث القدس؟ وبماذا يرد عن مطالبات تنقية المناهج الأزهرية وتجديد الخطاب الديني؟.

الخرباوى ضيف “90 دقيقة” على المحور



يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، ثروت الخرباوي الباحث في شئون الحركات الإسلامية في حلقة خاصة عن مستقبل وخريطة الجماعات الإرهابية في 2018 في منطقة الشرق الأوسط، ويتحدث الخرباوي عن الثورة الإيرانية.. وأسبابها.. ونتائجها على خريطة المنطقة في الخليج والشرق الأوسط؟ وكيف ستتعامل أمريكا وروسيا والصين مع هذه المظاهرات؟

كما يحلل المظاهرات الإيرانية على الوضع في اليمن ولبنان والعراق وسوريا.. ويكشف مصير داعش والحركات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا واليمن؟ وهل ستختفي في 2018؟ ويوجه الخرباوي مجموعة من الرسائل لكل من قيادات الأزهر والكنيسة والأحزاب السياسية والجماعة الإرهاب.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالنواب ضيف “من ماسبيرو”



يستضيف برنامج ” من ماسبيرو فى العاشرة والنصف مساءً على شاشة الأولى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وحوار عن خطط المجلس لإصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب، كما يستضيف البرنامج مكرم سيد متولى رمضان أستاذ بكلية الطب وعضو مجلس النواب لجنة الصحة، ودكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى حوار عن صناعة الدواء، الحلقة تقديم هبة رشوان وداليا ناصر، وإخراج أحمد فاروق.

محمد معيط نائب وزير المالية فى “الحياة اليوم”



يستضيف برنامج” الحياة اليوم ” دكتور محمد معيط نائب وزير المالية، ويدور الحوار حول الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى.

التحديات الاقتصادية والسياسية فى 2018 فى “كلام تانى” على دريم



تستضيف الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج “كلام تاني” على شاشة قناة “دريم” فى العاشرة مساءً الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويتحدث “الشوبكي” عن التحديات التي تواجه مصر في العام الجديد 2018، وأين نتجه على الصعيدين السياسي والاقتصادي وغيرها من الملفات.