التحديات الاقتصادية أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى: التحديات الاقتصادية فى "نجوم الإدارة" على المحور تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا، المهندس محمد سالم، رئيس شركة سيكو المصنعة لأول هاتف محمول مصري. حلف اليمين الدستورية على…

رحاب صبحى:

التحديات الاقتصادية فى “نجوم الإدارة” على المحور

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا، المهندس محمد سالم، رئيس شركة سيكو المصنعة لأول هاتف محمول مصري.

حلف اليمين الدستورية على الفضائية المصرية فى “مباشر من مصر”

يقدم برنامج “مباشر من مصر” على قناة الفضائية المصرية فى الحادية عشرة والنصف مساءً، حلقة عن حلف اليمين الدستورية للسيسى وتوليه فترة رئاسة ثانية، ويتحدث فى هذا الموضوع الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى ومساعد مجلس الوزراء السابق، البرنامج تقديم محمد الجندى.

ويتحدث “سالم” عن تجربة صناعة أول هاتف محمول مصري، وكواليس إهدائه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتناول أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويقيم “سالم”، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

الابتهالات الدينية فى “حلى ودنك” على الناس

يحل الشيخ علي الحسيني، كبير مبتهلي “الإذاعة المصرية” ضيفًا على الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، مقدم برنامج “حلي ودنك” على قناة “الناس فى الحادية عشرة مساءً.

ويدور الحوار عن الابتهالات الدينية، ودور الإذاعة المصرية مع الشباب من المنشدين والمبتهلين، وأهم الصفات الواجب توافرها في المنشد والمبتهل.

ويعد البرنامج بشكله الجديد هو الأول من نوعه والمتخصص في ملف “الإنشاد الديني، والابتهالات، والموشحات الدينية”.

ويستضيف البرنامج على مدار ثلاثين حلقة طوال رمضان عددا كبيرا من فرق الإنشاد والابتهالات، من الأوبرا ومراكز الإبداع، والفرق السورية والمصرية، بالإضافة إلى أشهر المنشدين والمبتهلين.