التحالف المصري المسؤول عن تطوير حديقة الحيوان : نعطي الحيوانات مكملات غذائية لتحسين حالتهم الصحية

كشف مدير في التحالف المصري المسؤول عن تطوير حديقة الحيوان أنه يتم إعطاء الحيوانات مكملات غذائية لتحسين حالتهم الصحية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وكشف الدكتور يوجين ماريه مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطوير الحديقة أنه منذ بداية عملية التطوير وغلق الحديقة تم إجراء عملية تفتيش شاملة وحصر لكافة الأمور والحيويانات الموجودة والاطمئنان على أحوالهم قائلاً : “عندما دخلنا الحديقة كان يجب أن نفتش في كل الحديقة ومعرفة كل الحيوانات ومعرفة حالتهم من كافة الجوانب والبيئة المحيطة بهم”.



وأضاف: “بعد عملية التفتيش والبحث بدأنا في عملية ” تقييم ” الحالة الخاصة بكل حيوان ونعرف ماهي احتياجات كل حيوان على حدة والمكان الذي يقيم فيه الحيوان ونشرف على الغذاء والرعاية الخاصة بهم من كافة الجوانب الصحية وإطعامهم طعام لائق ومياه نظيفة بالإضافة إلى أننا نمنحهم مكملات غذائية لتحسين حالتهم الصحية ونتابعهم طبيا بكل تأكيد”.



وشدد أن عملية الإغلاق ستكون مفيدة لهذا التطوير ويتم بواسطة الجهات المعنية وهي جهات متخصصة في تطوير حديقة الحيوان وهي بالفعل سوف تشهد تطوراً كبيرا كاشفاً أنه سيكون لدينا تشكيلة جديدة من الحيوانات متعددة الفصائل والأنواع.